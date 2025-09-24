19 bin 406 aracı kontrol eden polis, 3 bin 256 sürücü hakkında yasal işlem yaptı

KKTC'de bir haftada meydana gelen 91 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi yaralandı. Kazaların maddi hasarı 6 milyon 186 TL olarak açıklandı.

Polisin haftalık denetimlerinde 19 bin 406 araç kontrol edildi, 3 bin 256 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 329 araç trafikten men edilirken, 13 sürücü de tutuklandı.

-Sürat ilk sıradaki trafik suçu…

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 15 - 21 Eylül tarihleri arasında ülkede meydana gelen 91 kazadan 1’i ölümle, 24’ü yaralanmayla, 66’sı hasarla sonuçlandı. Kazalardan 33’ü süratli, 15’i dikkatsiz, 21’i kavşakta durmama, 13’ü yakın takip, 9’u diğer etkenlerden oldu.

İlçelere göre dağılımda, Lefkoşa’da 26, Gazimağusa’da 19, Girne’de 24, Güzelyurt’ta 6, İskele’de 16 kaza meydana geldi.

- Trafikte denetim… 319 sürücü seyrüsefer ruhsatsız, 97 sürücü alkollü araç kullanmaktan rapor edildi

Öte yandan söz konusu tarihler arasında polis ülke genelinde 19 bin 406 aracı kontrol ederken, 3 bin 256 sürücüyü rapor etti.

Sürücülerden 1078’i süratten, 196’sı mobil araçla tespit edilen süratten, 24’ü tehlikeli, 49’u dikkatsiz sürüşten rapor edildi.

319 sürücü hakkında seyrüsefer ruhsatsız, 19 sürücü hakkında ehliyetsiz, 97 sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan yasal işlem yapılırken, sürücülerden 71’inin sürüş esnasında cep telefonuyla konuştuğu, 57’sinin emniyet kemersiz araç kullandığı belirlendi.

Sürücülerden 230’u trafik levha ve işaretlerine, 11’i trafik ışıklarına uymamaktan, 119’u muayenesiz, 82’si sigortasız ve kapsamı dışında araç kullanmaktan rapor edildi.

98 sürücü Yolcu Taşıma "T" işletme izinsiz, 16 sürücü Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz araç kullanmaktan, 70 sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan, 9 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan rapor edilirken, 39 sürücünün ışık kurallarına uymadığı veya yetersiz ışıkla araç kullandığı, 868 sürücünün diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.

Denetimlerde 329 araç trafikten men edilirken, 13 sürücü de tutuklandı.