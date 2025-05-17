Politis Rum Narkotik Polisi’nin istatistik verilerinin, Güney Kıbrıs’ta narkotik madde dolaşımı ve kullanımının boyutlarını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Gazete sadece 2 buçuk yıl (2023’ten 14 Mayıs 2025’e kadar) 1,5 ton hintkeneviri, 100 kilo kokain, binlerce draje ecstacy hapı ve diğer tür narkotik madde ele geçirildiğine dikkat çekti.

Aynı dönemde uyuşturucuyla ilgili 2 bin 688 kişinin karıştığı 2 bin 568 mesele incelendiği kaydedilen haberde narkotik meselelerine karışan ve haklarında tahkikat yürütülen kişilerden bin 610’unun Rum, bin 78’inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.