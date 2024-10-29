Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, bir bebeğin vefatı ile sonuçlanan ihmaller zincirinin sebebinin hükümetin ülkede yarattığını savunduğu "ekonomik, sosyal ve siyasi çöküntü" olduğunu belirtti.

CTP Kadın Örgütü Başkanı, milletvekili Doğuş Derya, yazılı açıklamasında, “hükümetin 20 günlük bir bebeğin vefat etmesine yol açan ihmallerin sorumluluğunu almaktan kaçındığını” ileri sürerek “Bir bebeğin hayatı kaç koltuk eder?” diye sordu.

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, ülkedeki tüm kurumsal yapıların çökertildiğini, hukuk tanımazlığın ve sorumsuzluğun sistematik hale getirildiğini öne süren Derya, yaşanan son olayların da bunun bir sonucu olduğunu, ancak örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Derya, Başbakan “Ünal Üstel’in sağlık çalışanlarını ‘günah keçisi’ haline getirmeye çalıştığını, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in ise yaşanan kaybı ‘talihsiz durum’ diye tanımlayarak sorumluluktan kaçtığını” ileri sürdü.

Derya, hükümeti "ülkede kontrolsüzce artan nüfusun sağlık ve eğitim kurumlarında yarattığı tahribatı durdurmak, kamu kaynaklarının yoksullaşmayı önlemek üzere kullanılması için harekete geçmek ve halkın ödediği vergilerin halka hizmet olarak dönmesini sağlamak yerine, makam koltuklarına odaklanmakla suçladı.

"Bu ülkede yaşayan kadınlar olarak, çocuklarımızın ölümüne neden olan bu çarpık ve kirli yapının devam etmesine tahammülümüz kalmamıştır." diyen Derya, yaşananlar karşısında istifanın bir onur olduğunu da kaydetti.