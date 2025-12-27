(Kamalı Haber) – Gönyeli’de kapısı penceresi açık vaziyette terkedilmiş bulunan bir evde tespit edilen zanlı Ngozi Daniel Nwaigwe’nin ülkede 1489 gündür kaçak olarak ikamet ettiği tespit edildi. Zanlı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlının 27 Aralık 2025 tarihinde saat 02:30 raddelerinde Gönyeli’de Ulus sokak üzerinde terkedilmiş ve kapısı penceresi açık vaziyette bulunan ev içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde binanın üst katında yatak odası içerisinde uyur vaziyette tespit edilen zanlı Ngozi Daniel Nwaıgwe’nin pasaportundan yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 1489 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, zanlının ülkede kaçak bulunduğu dönemde bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.