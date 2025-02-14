Bilim insanları, yaptıkları incelemede binlerce yıldır muhafaza edilen Mısır mumyalarının "güzel koktuğunu" belirledi.

İngiltere'deki University College London (UCL) ve Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi'nden araştırmacılar, eski Mısır mumyalarının bugün nasıl koktuğunu araştırmak için hem koku uzmanlarının yer aldığı hem de bilimsel cihazların kullanıldığı bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık 9 mumyayı inceleyen araştırmacılar, mumyalardan küçük tüpler ve pompalar kullanarak koku örnekleri aldı.

Bunları analiz eden ekip, mumyalardan "odunsu", "baharatlı" ve "tatlı" bir koku aldıklarını bildirdi.

Araştırma ekibinden UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre, mumyaların nasıl koktuğunun uzun süredir merak edilen konuların başında geldiğini belirterek, "Filmlerde ve kitaplarda mumyalanmış cesetlerin kokusunu alanların başına korkunç şeyler gelir. Bu kokuların hoşluğu bizi şaşırttı." ifadelerini kullandı.

Ljubljana Üniversitesi'nden kimya profesörü Matija Strlic ise cesetlerde çürümeye dair ipuçlarına ulaşma endişesi taşıdıkları ancak böyle bir bulguya rastlamadıklarını vurgulayarak, mumyaların korunma açısından müzedeki ortamın oldukça iyi olduğuna işaret etti.

Strlic, mumyalardan gelen kokuların onların hangi sınıftan olduğuna ilişkin ipuçları sunduğunu kaydederek, konunun arkeolojinin de ilgi alanına girebileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları, kimya alanında dünyanın en prestijli dergilerinden Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.