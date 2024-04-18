"Bilim alanındaki iş birliği, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlıyor"

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkçe Konuşan Ülkeler Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan’da bazı yerel televizyon kanallarına konuştu.

Bakanlık açıklamasına göre Dinçyürek, kongrede, Özbekistan televizyonlarına yaptığı açıklamada, ata yurdu Özbekistan'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve Kongrenin ilmi ve dostlukları geliştirmek açısından önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Kongre çerçevesinde Türki cumhuriyetlerden gelen bilim adamlarıyla görüşmeler yapığını kaydeden Dinçyürek, bir sonraki kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi.

Dinçyürek, bilim alanındaki iş birliğinin ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olduğunu, Türk dünyasının hak ettiği yeri bulması için böylesi organizasyonların büyük önem taşıdığını söyledi.