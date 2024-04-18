İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "ülkesinin İsrail'e saldırısından önce ABD'ye bilgi verdiklerini, bölgedeki ABD üsleri ve çıkarlarının hedef alınmayacağını bildirdiklerini" söyledi.
Entekhab haber sitesine göre, Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak üzere gittiği New York'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Abdullahiyan, "(İsrail'e) Operasyon öncesi ABD'ye, operasyonun (başlaması) sonrasında İsrail'e askeri savunma desteği vermemesi şartıyla, bölgedeki ABD üslerini ve çıkarlarını hedef almayacağımızı açıkça söyledik." dedi.
İki ülke arasındaki iletişime İsviçre'nin aracılık yaptığını dile getiren İranlı Bakan, "Pazar günü, operasyonun ardından yerel saatle 02.30'da ABD'ye gönderdiğimiz mesajda bölgede gerilimi genişletme peşinde olmadığımızı ilettik." ifadelerini kullandı.