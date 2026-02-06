Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 6 Şubat 2023 depreminde yaşanan acıların yeniden yaşanmaması için bilim ışığında yürütülen çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Öztürkler, 6 Şubat depreminin 3'ncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Asrın felaketi, halkımızın hafızasında derin iz bırakmıştır. Bu bağlamda Şampiyon Meleklerimizin ve tüm kayıplarımızın hatırası, bizlere her zaman sorumluluklarımızı hatırlatacak, geleceğe daha güvenli, daha bilinçli adımlar atmamız için yol gösterecektir. Onların hatırası, halkımızın ortak vicdanında daima yaşayacaktır." dedi.

Benzer acıların yaşanmaması için bilim ışığında hareket etmenin gerekli olduğunu belirten Öztürkler, "Yeni acıların yaşanmaması için hem ülkemizde hem de anavatan Türkiye’de bilim ışığında yürütülen çalışmaları desteklemek zorundayız. Deprem gerçeğini göz ardı etmeden, şehirlerimizi ve kurumlarımızı güvenli hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Felakette ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmalarının temel beklenti olduğunu belirten Öztürkler, "Adaletin yerini bulması, kayıplarımızın hatırasına saygının en somut göstergesi olacaktır. Bu büyük felaket, yalnızca ülkemizi değil, anavatan Türkiye’yi de derinden yaralamıştır. Acımız ortaktır, yasımız birdir. Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye’nin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, dayanışmamızı geleceğe taşımayı görev biliyoruz. Hayatını kaybeden başta Şampiyon Meleklerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.