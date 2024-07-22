ABD merkezli haber sitesi Politico’da pazar günü yayınlanan bir habere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilme kararını Beyaz Saray yetkilileri “tweet ile” öğrendi.

Politico’nun haberinde sözlerine yer verilen bir Demokrat Parti yetkilisi, çekilme kararının Beyaz Saray’da şaşkınlık yarattığını ve kararı Biden’ın X hesabında paylaştığı mektupla öğrendiklerini belirtti.

Haberde ismi verilmeyen yetkili, “Tweet ile haberimiz oldu. Hiçbirimiz neler olup bittiğini anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, Biden’ın 5 Kasım’da gerçekleştirilecek olan seçimlerdeki adaylığından vazgeçtiğini “üst düzey danışmanların da dahil olduğu” yetkililerin de söz konusu paylaşımla öğrendiği bilgisi paylaşıldı.

Biden, Pazar günü X hesabında yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini belirtmiş ve sonrasında yaptığı bir paylaşımda yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamıştı.

Biden, "2020'de partimizin adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i Başkan Yardımcım olarak seçmekti. Ve bu verdiğim en iyi karardı. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım" ifadelerini kullanmıştı.

Çekilme kararını Amerikan halkına duyurduğu paylaşımında Biden, "Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, geri çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanan Biden, "son üç buçuk yılda millet olarak büyük ilerleme kaydettik" demişti.

Biden'ın adaylığı konusundaki tartışmalar, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile çıktığı ilk canlı yayında "etkisiz" olarak değerlendirilen performansı sonrasında artmaya başlamıştı.

Biden, en son Washington'daki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 75. Yıl Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için yanlışlıkla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diyerek büyük bir gaf yapmıştı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylık ihtimaline dair görüşleri sorulan Biden, Harris'ten ise "Trump" diye bahsetmişti.

Biden NBC'ye verdiği röportajda Trump'a yönelik yapılan suikast girişiminden sonra Trump'la özel olarak konuştuğunu belirtirken rakibiyle yaptığı telefon görüşmesini "çok samimi" olarak tanımlamıştı.

Trump'ın Cumhuriyetçilerin başkan adayı olduğu resmi olarak geçen pazartesi günü açıklanmıştı.

ABD seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.