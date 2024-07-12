ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da düzenlenen NATO 75. Yıl Zirvesi'nde kameralar karşısında Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Volodimir Zelenskiy yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.

Ardından başkan yardımcısı Kamala Harris ile rakibi Donald Trump'ın isimlerini karıştırdı.

Kiev'e destek için Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelen ABD Başkanı Biden, sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy yanında beklerken yaptığı konuşmada, "Baylar bayanlar, Başkan Putin" dedi.

Saniyeler içinde hatasının farkına varan Biden, "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" dedi.

Biden'ın sözleri sonrasında önce şaşkınlığa uğrayan ve daha sonra gülümseyen Zelenskiy de "Ben ondan daha iyiyim" diyerek cevap verdi.

Biden'ın konuşmasını bitirmesinden kısa bir süre sonra Connecticut Kongre üyesi Jim Himes ve bir düzineden fazla Demokrat, Biden'a yarıştan çekilmesi çağrısında bulundu.

Geçen haftalarda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile katıldığı canlı yayınlanan münazarada çok kötü bir performans sergileyen 81 yaşındaki Biden, yaptığı gaflarla da eleştiri oklarını üzerine çekti.

-Harris yerine Trump

Biden, dün düzenlenen basın toplantısında da başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı karıştırdı.

Başkan Yardımcısı Harris'in aday olması durumunda Trump'ı yenip yenemeyeceği ile ilgili sorulan soruya Biden, "Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump'ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim" dedi.

Donald Trump ise sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yaparak Biden'ın gafıyla dalga geçti, aynı zamanda Harris'in başkanlık için yeterli olmadığını da ima etti.

Biden ise ona X üzerinden yanıt vererek, "İkisi arasındaki farkı biliyorum; biri savcı [Harris], diğeri ise bir suçlu" yazdı.

Yaklaşık bir saat süren basın toplantısında Biden'a sorulan soruların önemli bir kısmı başkan adaylığıyla ilgiliydi.

Biden kasım ayındaki başkanlık seçiminde yarıştan çekilmeyeceğini tekrarlayarak, "Bu iş için en uygun insan benim. [...]Yavaşlarsam, bir işi yapamazsam bu (aday olmamam gerektiğinin) işareti olur ama şu ana kadar hiç böyle bir belirti yok" dedi.

Bu son gafların, yaşından ötürü kasım ayındaki başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin adayı olmaktan vazgeçmesi baskılarıyla karşı karşıya olan Biden'ı daha da zor durumda bırakması olası.

-Demokratlardan "çekil" çağrısı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat aday Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler giderek artıyor.

Demokrat Parti'den üst düzey yetkililerin yarıştan çekilmesi çağrısına cevaben, Biden pazartesi günü yayınladığı mektupta, başkanlık yarışından çekilmeye niyeti olmadığını açıkça ifade etti.

"Bu yarışta kalmaya ve Donald Trump'ı yenmeye" kararlı olduğunu bildirdi.

Kişisel antetli kağıda yazdığı mektupta Biden, parti için ideal aday ve "2024'te Trump'ı yenme şansı en yüksek kişi" olduğuna dair Demokratlara güvence vermeye çalıştı.