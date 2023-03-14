Boğaziçi’nde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Murat Arslan’ı (E-54)’ı bıçakla kulağından yaraladıktan sonra yere düşürüp, yüzüne tekme atarak darp eden N.S.(E-53) tutuklandı.
Olay dün 15.00 sıralarında meydana geldi.
Boğaziçi’nde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Murat Arslan’ı (E-54)’ı bıçakla kulağından yaraladıktan sonra yere düşürüp, yüzüne tekme atarak darp eden N.S.(E-53) tutuklandı.
Olay dün 15.00 sıralarında meydana geldi.
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