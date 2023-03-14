Boğaziçi’nde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Murat Arslan’ı (E-54)’ı bıçakla kulağından yaraladıktan sonra yere düşürüp, yüzüne tekme atarak darp eden N.S.(E-53) tutuklandı.  

Balıkesir’de feci olay! Balıkesir’de feci olay!

Olay dün 15.00 sıralarında meydana geldi.