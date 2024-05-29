“Analiz sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak”

Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, et ithalatı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) girişte resmi makamlar tarafından mühür açılarak, gerekli kontrollerin yapılacağını açıkladı.

Kontroller sırasında doğrulama maksadıyla uluslararası kriterlere göre kabul görmüş miktar ve usulde numune alınarak, Veteriner Dairesi Müdürlüğü Uluslararası Gıda Referans Laboratuvarı’nda tür ve mikrobiyolojik analizlerin yapılacağını ifade eden Beyit, sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Beyit yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-I)579-2023 sayılı ve 27 Nisan 2023 tarihli kararına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden piyasadaki et açığının giderilmesi maksadıyla donmuş kuzu eti ve donmuş kıyma (kuzu veya dana) ithalatı gerçekleştirileceğini ifade ederek, ithalatın Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılacağını belirtti.

-“İthalat bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari ülke veya bölgelerden yapılacak”

İthalatın, menşei AB ülkesi olacak şekilde belge sunularak, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından listelenen bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari ülke veya bölgelerden yapılacağını kaydeden Beyit, etlerin, Deli Dana Hastalığı (BSE) ve şap hastalığından ari bölgelerden geldiğinin, ihracatçı ülkenin resmi kurumları tarafından hazırlanan Veteriner Sağlık Sertifikasında açıkça belirtileceğini ifade etti.

Beyit, sevkiyatın gerçekleştirileceği -18 °C frigo-frig dezenfeksiyonu yapılmış araçlar içerisine casus ısıölçer yerleştirilerek, tüm yol boyunca aracın iç ısı değişiminin kaydedileceğini ve ülkeden çıkışta mühürlenerek, KKTC’ye giriş yaptığında resmi makamlar tarafından mühür açılarak, gerekli kontrollerin yapılacağını vurguladı.

Kontroller sırasında doğrulama maksadıyla uluslararası kriterlere göre kabul görmüş miktar ve usulde numune alınarak, Veteriner Dairesi Müdürlüğü Uluslararası Gıda Referans Laboratuvarı’nda tür tayini (dana eti, tavuk eti, domuz eti varlığı aranarak) ve mikrobiyolojik (Salmonella, E.coli O157H7) analizlerin yapılacağını ifade eden Beyit, sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.