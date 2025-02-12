Beyaz Saray , Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Fogel'in serbest bırakıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya'dan ABD'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Mike Waltz, Rusya'nın söz konusu adımının bir "iyi niyet göstergesi" olduğunu, bundan memnun olduklarını ve bunun Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilebilmesi yönünde atılmış pozitif bir adım olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Marc Fogel'in serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Umarım bu, savaşı sona erdirebileceğimiz ve milyonlarca insanın öldürülmesini durdurabileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur." dedi.

Trump, Marc Fogel ismindeki bir Amerikalının Rusya tarafından serbest bırakılmasından çok memnun olduğunu vurgulayarak, “bu adımın pozitif bir sürece kapı açmasını” umduğunu söyledi.

"Rusya bize bu süreçte çok iyi davrandı. Umarım bu, savaşı sona erdirebileceğimiz ve milyonlarca insanın öldürülmesini durdurabileceğimiz bir ilişkinin başlangıcı olur." diyen Trump, iki taraftan da toplam 1,5 milyona yakın askerin hayatını kaybettiğini ve bu can kaybının durmasını öncelediğini belirtti.

Fogel'in yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'da olacağını açıklayan Trump, "Bu savaşı durdurmalıyız, ben bu konuyla öncelikle can kaybı açısından ilgileniyorum. Ukrayna ve Rus askerleri. Bence bu savaşa bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.