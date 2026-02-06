Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti, 169'dan fazla kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama oldu.

Polis, patlamada en az 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 169'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, X’ten patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Dar, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirten, saldırıyı kınadı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de X’ten yaptığı açıklamada, "Masum sivilleri hedef almak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı.