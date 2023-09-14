Beyarmudu Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Çorum Belediyesi Kardeş Kent protokolü imzaladı.

Beyarmudu Belediyesinden verilen bilgiye göre, protokol Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından imzalandı.

Aşgın imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kardeşliğimizi resmiyete döktük. Hayırlı olsun. KKTC - Beyarmudu Belediye Başkanımız Bülent Bebek ile Kardeşlik Protokolümüzü imzaladık. Haklı davasında Kuzey Kıbrıs'ımızın ve Beyarmudu'muzun her zaman yanındayız” dedi.