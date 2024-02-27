Beyarmudu Belediyesi tarafından biyolojik ve mekanik çam kese böceği mücadelesi yapıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in direktifleriyle uygulanan mücadele programının, çevreye zararı olmayan biyolojik larvasitlerle hayata geçirildiği ve başarıyla sonuçlandığı kaydedildi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, hem Beyarmudu Belediyesinin önemli yeşil alanlarının korunması, hem de halkın ve evcil hayvanların korunması amacıyla gerçekleştirilen biyolojik mücadele programının başarı ile tamamlandığını açıkladı.

Çam kese böceğine karşı kullanılan ilaçlama yönteminde hiçbir kimyasal içermeyen, yüzde yüz biyolojik ilaçlar kullanıldığı böylece insanlara ve ormanda yaşayan canlılara hiçbir zarar verilmeyerek ekolojik dengenin korunduğu belirtildi.