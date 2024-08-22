Beyarmudu Belediyesi ile Çorum Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, protokol gereği Beyarmudu Belediyesi’ne 1 adet çöp kamyonu, 3 set çocuk parkı, spor aletleri ve 10 tır parke ile bordür hibe edilecek.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, imza töreninde yaptığı konuşmada Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum halkına teşekkür ederek, “Bu değerli katkılar, belediyemize 20 gün içerisinde teslim edilecek. Halkımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. diyerek duygularını ifade etti.

Bu iş birliğinin Beyarmudu’nun altyapı ve hizmet kalitesini artırmak için atılan önemli bir adım olduğunu kaydeden Bebek, Belediyenin halkın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.