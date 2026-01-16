Trendyol Süper Lig’de transfer rekabeti bu kez Fransa’ya uzandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un, Monaco forması giyen Krépin Diatta’yı gündemine aldığı öne sürüldü.

FRANSIZLAR DUYURDU

Fransız basınında yer alan haberlere göre; 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, özellikle Afrika Uluslar Kupası’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Senegalli futbolcunun Monaco ile olan sözleşmesinin sona yaklaşması da talip sayısının artmasında önemli rol oynuyor.

BREZİLYA'DAN DA TALİBİ VAR

Diatta’ya olan ilginin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Haberde, birçok Brezilya kulübünün de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği ve transfer için nabız yokladığı aktarıldı.

Süper Lig’in dört büyük kulübünün aynı isimde buluşması, önümüzdeki transfer döneminde Diatta için ciddi bir yarış yaşanabileceğini gösteriyor. Monaco’nun ve oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.