Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ve beraberindeki Türkiye Arabulucuları ve Azerbaycan Mediasiya (Arabulucuları) şurasından oluşan heyetle Maliye Bakanlığı’nda görüştü.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel kabuldeki konuşmasında Birliğin çalışmaları ve projelerini aktardı.

Erikel, “Amacımızın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, daha sonra da dünyanın diğer ülkelerindeki hukukçular, avukatlar, arabulucular ile tanışmak, iş birliği yapmak arabuluculuk olmayan ülkelerde arabuluculuk sistemini kurgulamak, arabuluculuk olan ülkelerde genişleterek bir dünya standardı oluşturup marka haline gelmek ve uluslararası hukuk dünyasına katkı sunmaktır” dedi.

Erikel ayrıca, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın adının yaşatılacağı, “Av. Rauf Raif Denktaş Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü” kurmayı amaçladıklarını belirterek, dünyadaki hukuk mekanizmalarının önüne söz konusu enstitüyü bir marka olarak koymayı düşündüklerini kaydetti.

Kabulde ayrıca Azerbaycan Mediasiya (Arabulucuları) şurasından yer alan Av. Orkhan Mahmudov da söz alarak konuşma yaptı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, KKTC’nin varlığının ana faktörlerinden bir tanesinin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti (TC) olduğuna işaret ederek, “Bu coğrafya içerisinde bir devlet olarak varlık gösterebiliyorsak bu varlığı TC’nin bölgede güçlü bir devlet olması vesilesiyle gösterebiliyoruz” dedi.

Son yıllarda Azerbaycan’ın KKTC’ye gösterdiği ilgi, alaka ve sevginin memnuniyet verici olduğunu da kaydeden Berova, bu durumun ilişkileri de güçlendirdiğini belirterek, Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu’nun resmi olarak kurulmasının da önemine dikkat çekti.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği’nin, uluslararası arabuluculuk alanında önemli bir niyet ortaya koyduğunu, bu niyet üzerinde adımlar attığını ve KKTC’yi de bu adımların bir tarafı olarak görmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Berova, yalnızca KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı için değil, Türk Dünyası için de önemli bir lider olan, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın adının da yaşatılacağı “Av. Rauf Raif Denktaş Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü” kurmayı amaçlayan Türk Dünyası Arabulucular Birliği’nin düşüncesini desteklediğini belirtti.