Görüşmede, iş birliği alanları değerlendirilerek, kamu alımlarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve dijitalleşme temelli reform süreçleri ele alındı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ankara temasları çerçevesinde Kamu İhale Kurumu’na çalışma ziyareti gerçekleştirerek, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanları ile bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, iki kurum arasında yürütülebilecek iş birliği alanları değerlendirilerek, kamu alımlarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve dijitalleşme temelli reform süreçleri ele alındı. Bakan Berova’ya ziyaretinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Sinan Öztekin ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağçabay eşlik etti.

Berova ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC’de kamu alımlarının daha etkin, şeffaf ve verimli yürütülebilmesi için Türkiye’nin tecrübelerinin önemli bir rehber olduğunu ifade ederek, özellikle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sisteminin sunduğu dijital olanakların dikkat çekici olduğunu ve benzer sistemlerin KKTC’de de değerlendirilebileceğini belirtti.

Kamu İhale Kurumu Başkanı Güleç de, Türkiye’nin kamu alımları alanında yürüttüğü reformlar, Kurumun düzenleyici ve denetleyici rolü ve mevzuat altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

Toplantının ikinci bölümünde, Kurumun ilgili birimleri tarafından yapılan sunumlarda, Türkiye’nin kamu ihale sistemi, temel usuller, sözleşme süreçleri ve EKAP hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Ziyaret sırasında, yasaklama uygulamaları da görüşüldü ve bu kapsamda, ihalelere katılmaktan yasaklananlara ilişkin kayıtların tutulmasına ve yasaklama kararlarının duyurulmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi.