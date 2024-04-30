Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

1 Mayıs’ın huzur ve dayanışma içinde, bayram havasında geçmesini dileyen Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin dört bir yanında emek ve alın terini esirgemeden çalışan, ülkemizin sosyal ve ekonomik büyümesi, gelişmesi ve ilerlemesinde önemli rol üstlenen tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, bu vesileyle 1 Mayıs’ın huzur ve dayanışma içinde, bayram havasında geçmesini diliyorum.”