Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, geçtiğimiz aylarda Avusturya’da gösterdiği başarıdan dolayı Efe Sarıoğulları’nı makamında ağırlayarak tebrik etti.



Efe Sarıoğulları’nı kutlayan ve mutluluğunu paylaşan Benter, “Çocuklarımızın başarılı olabilmesi için Evkaf olarak elimizden gelen tüm desteği yapmaya hazırız. Efe gibi başarılı ve çevresine faydalı olan gençlere çok ihtiyacımız var” dedi.

Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Efe Sarıoğulları, Avusturya'da düzenlenen “Internationales Halleiner Schlagzeugfestival mit Percussion Wettbewerb” çerçevesinde "Vurmalı Çalgılar-2023" yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştı.