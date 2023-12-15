Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında-8 Hibe Programı” kapsamında finanse edilen proje çerçevesinde hazırlanan şikâyet kayıt formları, bireylerin Kıbrıs sorunu nedeniyle yaşadıkları vatandaşlık, mülkiyet, adalete erişim ve daha bir dizi alanda insan hakları ihlallerini bildirmeleri için bir platform sağlıyor.

Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Derneği’nden verilen bilgiye göre, söz konusu formlar sayesinde toplanan veriler, ihlallerin önlenebilmesine yönelik bir dizi önerinin yer alacağı "Politika Önerileri Raporunda" kullanılacak ve ayrıca hak ihlallerine yönelik açılacak emsal davaların da bir parçası olarak değerlendirilebilecek.

Şikâyet formları, mağdurla ilgili ayrıntılar, ihlalin niteliği ve destekleyici kanıtlar da dahil olmak üzere olayla ilgili temel bilgileri toplayacak şekilde yapılandırıldı.

Bu kapsamlı yaklaşım, her bir vakanın derinlemesine incelenmesini sağlayarak Kıbrıs’taki insan hakları ortamının bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasına katkıda bulunacak.

Çevrimiçi olarak erişilebilen formlar kullanıcı dostu olup üç dilde kullanılabilecek.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, devam eden Kıbrıs sorununun, Adanın her iki tarafındaki insan hakları ihlalleri ile birlikte durumu nasıl daha da kötüleştirdiğini ele almak için iki toplumlu bir çalışma yapmayı ve çözüm çabalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Türkçe şikâyet kayıt formlarına https://www.cypdc.org/embrace-tr , Rumca şikâyet kayıt formlarına https://www.cypdc.org/embrace-gr ve İngilizce şikâyet kayıt formlarına https://www.cypdc.org/embrace internet sayfalarından erişilebileği kaydedildi.

Ayrıca başvuru sahiplerinin [email protected] adresinden proje ekibiyle iletişime geçerek formu doldurma konusunda yardım alabilecekleri de belirtildi.