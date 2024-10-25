"Bu hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananların demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğini savunarak, “Bu hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada Meclis Başkanlığı seçim sürecinde yaşananların Anayasa'nın temel ilkelerini sarsacak nitelikte olduğunu, halk adına yasama yetkisini kullanan Meclis’te hukukun katledildiğini savundu.

“Tarihimize demokrasi adına kara bir leke olarak geçecek olan bu hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz” diyen Bengihan, “Halkımız adına yasa yapmak için seçilip Meclis’e gönderilenler Meclis’te demokrasiyi ve yasaları katlediyorsa orada bir gün dahi durmaya hakları yok” ifadelerini kullandı.

29 milletvekilli UBP-DP-YDP hükümetinin 2 haftaya yakın sürede üç Meclis Başkanı adayı için 15 kez oylama yaptığını anımsatan Bengihan, Ziya Öztürkler için yapılan 5’inci oylamada kullanılan çift mühürlü üç oyun Meclis’te görev yapan üç hukukçunun “geçersizdir” beyanına rağmen geçerli sayıldığını, başkanlıkla ilgili kararın “gayrı yasal” şekilde Resmi Gazete’de yayımlandığını savundu.