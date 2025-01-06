Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile perşembe günü görüşeceklerini açıkladı.

Bengihan, BRT TV'de katıldığı "18. Saat" programında bir soru üzerine, sendikaların bugünkü basın toplantısı sonrası Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından aranarak perşembe günü saat 14.30'da görüşmeye çağrıldıklarını söyledi.

Bengihan, reel kayıplarının karşılanmaması halinde hükümetle uzlaşma sağlanamayacağını, grev ve eylemlerinin yasak dinlemeden süreceğini belirtti.

Hükümetin, hayat pahalılığı ödeneğinin hesaplanma yöntemi ve toplu iş sözleşmesiyle ilgili yasalardaki değişiklik öngören tasarılarına karşı 26 ve 27 Aralık'ta genel grev ve Meclis önünde eylem yapan sendikalar, toplu iş sözleşmesiyle ilgili tasarının geri çekilmesi; hayat pahalılığının hesaplanma yöntemiyle ilgili tasarının ise kendileriyle görüşüleceği açıklamasının ardından grev ve eylemlerini askıya almıştı.

34 sendika bugün düzenledikleri basın toplantısında ise hayat pahalılığı hesaplama yöntemi hakkındaki tasarının geri çekilmesi yönündeki tavrını yinelemiş ve “Tasarı geri çekilmezse süresiz grev ve eylemler devam edecek” açıklamasında bulunmuştu.