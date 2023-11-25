Kıbrıs Türk belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Özçınar mesajında şunlara yer verdi:

“Bu anlamlı gün, dünya genelinde, kadınlara yönelik şiddeti sonlandırma ve kadınların haklarını güvence altına alma, toplumsal değişim ve farkındalık yaratma fırsatı sunuyor. Kadına yönelik şiddet, tüm insanlığın sorunudur ve kadına karşı uygulanan her türlü şiddet bir insanlık suçudur. Toplumlarımızı ve dünyamızı daha güvenli, daha eşit ve daha adil bir yer yapmak için elimizden geleni yapmalıyız. Hep birlikte, daha adil ve eşit bir dünya inşa edelim.”