Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla bu yıl onuncusu düzenlenen "City Expo - Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı"na katıldı.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen fuar, bu yıl 18-20 Nisan tarihleri arasında "Çevre ve Teknoloji" temasıyla düzenlendi.

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki KTBB heyetinde, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, KTBB Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları ve Birlik personeli Mecit Güler yer aldı.

Fuarda, katılımcı firmalar iş ağlarını genişletme, pazar araştırması yapma, yeni işbirlikleri kurma ve sektörel gelişmeleri takip etme fırsatı bulurken, belediyelere de ulusal ve uluslararası güncel teknolojilerle tanışma, deneyim paylaşımı yapma imkanı sağlandı.

KTBB heyeti, fuar çerçevesinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Sempozyumu'na da katılarak, Yerel Yönetimler Reformu kapsamında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Heyetteki Belediye Başkanları ayrıca diğer belediye başkanları ve üst düzey temsilcilerle bir araya gelirken, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman ile de görüşme imkanı elde etti.

-Özçınar: "Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz"

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yaptığı açıklamada, City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür organizasyonların önemine dikkat çeken Özçınar, tecrübe paylaşımına imkan veren ve yerel yönetimlerin gelişimine katkı sunan organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.