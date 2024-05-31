Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti heyetini kabul etti.

Birlik binasında saat 13.30’da yer alan görüşmede, Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş de hazır bulundu.

K. T. Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre Özçınar, görüşmede yaptığı konuşmada, heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili bilgiler de veren Özçınar, Türkiye ile ilişkilerin önemine işaret ederek ilişkilerin birçok alanda geliştirilmesini arzuladıklarını kaydetti.

Özçınar yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.

- Aydoğan

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan da KKTC’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, amaçlarının, ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek olduğunu kaydetti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunularak anı fotoğrafı da çekildi.