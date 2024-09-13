Charleroi Havalimanı yönetimi çalışanların bugün de greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada, bugün uçuşu bulunan yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi istendi.

Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi birimlerinde çalışanlar iş koşullarının iyileştirilmesi, aşırı yükün azaltılması ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesi gibi taleplerle dün sabah greve gitmişti.

Grev nedeniyle dün bütün uçuşlar iptal edilmişti.

Öte yandan, havalimanı yönetimi ile sendika temsilcileri, yaşanan sorunları görüşmek ve uzlaşı sağlamak için toplantı yapıyor.