Uzun yıllar Kalavaç köyünün muhtarlığını yapan Ömer Meraklı eşi Behiye Meraklı’yı kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Meraklı’nin duygusal paylaşımı şöyle:
“ALLAH RAHMET EYLESİN
EŞİM BEHİYE MERAKLI ..SARSILMAZI KAYBETDİK
HAYAT DOLUYDU EN BÜYÜK YARDIMCIMDI KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK İÇİN BİR ÇOK FAALİYETLERDE BULUNDU EN AZ ONBEŞ YABANCI ÜLKELERE BELGESELERDE BULUNDU ANLATDI DA GENE ANLATDI YILMADI USANMADI.
ESKİ BİR MÜCAHİDEYDİ VATANINI TOPRAĞINI DEVLETİNİ ÇOK SEVERDİ TC. ABD AB. BİR ÇOK BÜYÜKELÇİLERE YABANCI MİSYON ŞEFLERİNİ BİR ÇOK BİLİM ADAMLARINI KÖYÜMÜZE DAVET ETDİ ANLATDI KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖRF ADETLERİMİZİ ANLATDI ANLATDI.
NUR İÇİNDE YATSIN.
BABASI ANNESİ: BEDİA AHMET SARSILMAZ.. Merhum.
AGABEYİLERİ: SAİT ve ÖZKAN SARSILMAZ Merhum.
KIZ KARDEŞİ: AYŞE LÜTFİ ERŞAN
EŞİ ..ÖMER MERAKLI
KIZI ..NİLAY M. DAMADI. HÜSEYİN MÜLAZIM.
OĞLU ..ADİL MERAKLI .GELİNİ .SEMRA MERAKLI
TORUNLARI
BEHİYE .MUSTAFA M. HAYAL.”