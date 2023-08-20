Kazakistan'da üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması’na ilk kez KKTC’yi temsilen katılan genç sanatçı Begüm Tekakpınar, birinci oldu.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ile genç müzik sanatçısı Begüm Tekakpınar Kırgızistan’da KKTC’yi temsil etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimci-müzisyen Kürşat Tilki’nin kemanıyla eşlik ettiği Begüm Tekakpınar, Kırgız Cumhuriyeti Kültür Bilgi Spor ve Gençlik Bakanlığı ile TÜRKSOY’un işbirliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması"nda birinciliği kazanarak KKTC'nin gururu oldu.