Yeşiller Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantı Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de yer aldı. Toplantıda Yeşiller Partisi’nin isteği üzerine “Kıbrıs sorununun çözüm şansını artırmak için önemli bir güven artırıcı tedbir olarak Kıbrıslı Rumların mülklerinin 'gaspına' son verilmesi” konusu görüşüldü. Demokrat Parti (DP) ortak bildiriyi onaylamadı.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada, parti temsilcilerinin, iki toplumun liderlerini, Kıbrıs sorununun BM çerçevesi ve kararlarıyla AB Müktesebatı ve uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl ve sürdürülebilir çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasına teşvik etmek için fikir birliğinde oldukları kaydedildi.

Bir sonraki toplantı, Slovakya Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın katılımıyla 23 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Stewart toplantıda konuk konuşmacı olarak yer alacak.

Partilerin bugünkü toplantısına KKTC’den Demokrat Parti (DP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) temsilcileri katılırken, Rum kesiminden AKEL, Yeşiller, DEPA, EDEK ve Birleşik Demokratlar temsilcileri toplantıda yer aldı.