Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan Baykal Tüneli belgeselinin ilk gösterimi dün akşam Bandabulya’da yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi döneminde Baykal’da yaşayan Kıbrıslı Türkleri kurtuluşa götüren Baykal Tüneli, Belediye’nin katkıları ile belgeselleştirildi.

1966-1967 yılları arasında kazılan ve 1974 yılında Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi döneminde Baykal’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin Baykal bölgesinden Suriçi’ne tahliyesinde kullanılan Baykal Tüneli ile ilgili belgeselin ilk gösterimi dün akşam tarihi Bandabuliya’da yapıldı.

Yönetmenliğini Mehmetali Yurdaer ve Şengül Musaoğulları’nın yaptığı Baykal Tüneli isimli belgeselin gösterimi öncesinde Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşma yaptı.

-Uluçay

Baykal Tüneli’nin Kıbrıs Türk halkının yakın tarihine ışık tutması adına çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Uluçay, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi süresinde yapılan eserlerin korunamadığını kaydetti. Gençlere ve çocuklara o dönemlerde yaşanılanları anlatırken bunları destekleyici bir müzenin bulunmamasının üzücü olduğunu ifade eden Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak bu konuda bir hedef belirlendiğini ve yürütülen çalışmaların bir ortağının da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olduğunu belirtti.

Baykal Tüneli belgeselinin ilk kez Bandabuliya’da izleyici ile buluştuğunu ancak belgeselin sadece Gazimağusa’da değil, ülkedeki tüm okullarda gösteriminin yapılmasının ve bu sayede gençlerin bilgilendirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Başkan Uluçay, katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Saner

Baykal Tüneli’nin mimar ve mühendisi Osman Saner de, tünelin Baykal halkının hayatını kurtardığını belirterek, tünelin yapımına katkı koymaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Baykal Tüneli Belgesi’nin yönetmenleri Mehmet Ali Yurdaer ve Şengül Musaoğulları da, amaçlarının tarihin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, belgeselin yapımında katkı sağlayan Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.