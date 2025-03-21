Belediyeden verilen bilgiye göre yönetmenliğini Mehmetali Yurdaer ve Şengül Musaoğulları’nın yaptığı Baykal Tüneli adlı belgesel, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi döneminde Baykal’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin bölgeden suriçine tahliyesini konu alıyor.

Fikir babalığını Dr. Burhan Nalbantoğlu ve arkadaşlarının olduğu Baykal Tüneli'ni,n hikayesi, tüneli kazanlar ve tünelden geçenlerin tanıklıklarıyla hazırlanan belgeselle gün yüzüne çıkıyor.

Belgesel gösterimi saat 19.30’da ücretsiz olarak yapılacak.