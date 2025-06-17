Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihal Bayır, hayvana uygulanan şiddetin doğrudan ekosistem dengesine zarar verebildiğini kaydederek, “Yaban hayatı ile iç içe olan bölgelerde hayvanlara yapılan kötü muamele, diğer türler için de tehdit oluşturabilir, ekosistem içerisinde var olan güven ve huzuru bozabilir” dedi.

UKÜ’den yapılan açıklamada, Karpaz’da bir eşeğe sigara yedirilen görüntülerin sosyal medyada büyük tepki topladığına işaret edilerek, ilk bakışta bireysel bir hayvana şiddet gibi görünen bu olayın aslında doğa koruma bilinci ve çevre etiği açısından derin bir sorunu gözler önüne serdiğini belirtildi.

UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihal Bayır açıklamasında, bu tür olayların ekosistemden toplumsal yapıya kadar uzanan zincirleme etkiler doğurabileceğini de ifade etti.

“Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir eşeğe sigara yedirilmesi olayını bireysel bir hayvana şiddet olayı şeklinde değerlendirmek mümkün değildir.” diyen Bayır, bu olayın doğayı yalnızca insan için var olan bir kaynak olarak gören insan merkezli yaklaşımın bir sonucu olduğunu kaydetti.

Bayır bu durumun yalnızca bireysel bir etik sorunla sınırlı olmadığını belirterek, hayvan refahı ile çevre koruma arasında güçlü bir ilişki olduğunu aktardı.

Hayvana yönelik kötü muamelenin çevresel sürdürülebilirliği de tehdit ettiğini ifade eden Bayır, “Bu tür davranışlar yaban hayatı ürküterek hayvanların göç etmesine veya üreme döngülerinin bozulmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Bayır, açıklamasında devletin ve bireylerin sorumluluklarına da dikkat çekerek, “Çevreyi ve hayvanları koruyan yasal düzenlemeleri oluşturmak ve etkin şekilde uygulamak devletin görevleri arasındadır” diyerek, bireylerin de çevreye zarar vermeyecek şekilde yaşamak, hayvanlara ve doğaya saygılı bir tutum benimsemekle yükümlü olduklarını kaydetti.