Arıklı: “Engelli dostu taksiler hizmet vermeye başlayacak, istihdam ile ilgili işbirliği sürecek, BTHK yazılım kursları düzenleyecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, engelli dostu taksilerin ülkede hizmet vermeye başlayacağını, engelli bireylerin istihdamı ve istihdam alanlarına erişimi konusundaki işbirliğini sürdüreceklerini, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) engelli bireylere yönelik sertifikalı ve ücretsiz yazılım kursları başlatacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve heyeti ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kibrit, kabulde, “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanan “Engelli Bireylerin İstihdamı Önündeki Bariyerlerin Tespiti Araştırması 2024” kitapçığını Arıklı’ya sundu.

Arıklı, görüşmede yaptığı konuşmada, engelli dostu taksilerin ülkede hizmet vermeye başlayacağını, bunun da hem ülkedeki engelli bireylerin ve öğrencilerin, hem de ülkeye ziyarete gelen engelli turistler için bu hizmetin şart olduğunu kaydetti.

Arıklı, engelli bireylerin istihdamı ve istihdam alanlarına erişimi konusunda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Engelli bireylerin bilişim ve yazılım alanına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Arıklı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun yakın zamanda engelli bireylere yönelik sertifikalı ve ücretsiz yazılım kursları başlatacağını dile getirdi.

Kibrit, hükümetin engelli bireylerin istihdamı konusunda geçmiş dönemlere göre daha aktif politikalar yürüttüğünü vurgulayarak, iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu. Kibrit, ayrıca engelli bireylerin istihdam olanaklarına erişimin kolaylaştırılması amacıyla siyasi partiler için hazırlanan önerileri de Arıklı’ya teslim etti.

Kibrit, engelli bireylerin kendi adlarına kayıtlı araçların, birinci derece akrabaları tarafından da kullanılabilmesine yönelik yasal düzenleme talebinde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre Kibrit, şunları kaydetti:

“Engelli birey ciddi şekilde rahatsızlandığında, aracı kendisi dışında kimse kullanamadığı için hastaneye farklı bir araçla gitmek zorunda kalıyor. Biz, engelli bireyin araçta bulunması şartıyla, birinci derece akrabaların aracı kullanabilmesini istiyoruz. Ayrıca, engelli bireylerin satın alacakları yeni (sıfır km) araçların vergiden muaf tutulmasını, her taksi durağında en az bir adet engelli dostu taksi bulundurulmasını ve derneğin engelli bireylerin taşınmasında kullanacağı araca taşımacılık izni verilmesini talep ediyoruz.”

Kibrit, bunlara ek olarak görme engelliler için kavşaklardaki trafik ışıklarına sesli sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılmasını istedi.

-Arıklı

Arıklı da, bu taleplerin değerlendirilerek gerekli adımların atılacağını ifade etti. Engelli bireylerin yazılım ve bilişim alanındaki ilgisinin önemli bir fırsat sunduğunu belirten Arıklı, “BTHK bu konuda hazırlık yapacak. Ardından dernek ile protokol imzalanarak engelli bireylere özel, sertifikalı ve ücretsiz yazılım kursları başlatılacak” dedi.

Engelli bireylerin alacağı yeni araçların vergiden muaf tutulmasına ilişkin mevzuatın hazır olduğunu açıklayan Arıklı, engellilere ait araçların birinci derece yakınları tarafından kullanılabilmesi, taksi duraklarına engelli dostu taksilerin eklenmesi, taşımacılık izni verilmesi ve görme engelliler için kavşaklardaki trafik ışıklarına sesi sinyalizasyon sistemleri kurulması hususunda Trafik Dairesi’ne talimat verdi.

Arıklı, engelli dostu taksilerin hizmet vermeye başlayacağını, hem ülkemizdeki engelli bireylerin ve öğrencilerin, hem de ülkemizi ziyarete gelen engelli turistler için bu hizmetin şart olduğunu sözlerine ekledi.

Kabulde, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve BTHK Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı da hazır bulundu.