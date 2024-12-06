Bayrak, Radyo, Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), 10 sendikanın Başbakanlık önünde yapacağı eyleme destek belirtti, saat 13.00’de Başbakanlık önünde olacaklarını kaydetti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığı hesaplamasında yapılmak istenen değişikliklerle kamu çalışanlarının maaşlarını aşağıya çekme girişimi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının toplu iş sözleşmesi hakkına yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmediklerini kaydetti.

Anayasa’nın ilgili maddesine göre toplu iş sözleşmesinin, işveren ve iş yerinde yetkili sendikanın mutabık kalmasıyla imzalandığını ifade eden Kanat, “Emekçinin emeğine dokunan bu müdahaleye karşı durmak için bugün saat 13.00’de Başbakanlık önünde sendikaların başlattığı eyleme destek olacağımızı bildiririz” dedi.