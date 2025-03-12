Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, sendikanın örgütlü ve yetkili olduğu, Güzelyurt bölgesinde 50 yıldır faaliyet gösteren Olko Birlik Kooperatifi'nin hükümet tarafından kapatılmak ve başkasına devredilmek istendiğini savundu.

Yeltekin, buradaki 5 çalışanın da işsiz kalacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

“50 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Olko Birlik Kooperatifi, piyasada denge unsuru olarak faaliyet gösterirken ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne bağlı idare memurları tarafından yönetilirken ani ve seri bir kararla gıda ithalatı durdurulmuştur. Bunun yanında Koop Süt’den süt ve meyve suyu alımları da durdurulmuştur. Kooperatifin kapatılmaya çalışıldığı gözler önündedir.

Sendikamız BASS olarak gerekli tüm yasal sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi ve pazartesi gününden itibaren Olko Birlik’te süresiz greve başlayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”