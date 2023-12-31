Başpiskopos Yeorgios’un yeni yıl dolayısıyla Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs sorunundan da söz ettiği ifade edildi.

Yeorgios’un demecinde “Türkiye karşısında tavizler verilmesi taktiğiyle hem fikir olmadığını ve Türkiye’nin nihai hedefinin Kıbrıs’ı işgal etmek olduğunu düşündüğü” iddiasında bulunduğunu ileten gazete, Yeorgios’un Noel dolayısıyla yayımladığı mesajında Kıbrıs sorunuyla ilgili ifade ettiklerinde ısrarcı olduğunu ve kendisine yöneltilen eleştirileri de kabul etmediğini kaydetti.

Habere göre Yeorgios Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili bugüne kadarki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna ise yanıtında “Bence başkan dünyanın geri kalan kısmına bizim uzlaşmacı olduğumuzu göstermek ve müzakereler olmadığı için sorumluluğu Türkiye’ye atmak istiyor” ifadesini kullandı.

Ancak bu esnekliği göstermek için daha fazla taviz verme alanları olduğunu düşünmediğini ifade eden Yeorgios “o kadar çok taviz verdik ki, daha fazla taviz verirsek bu atalarımızın topraklarında yaşayamayız anlamına gelir” iddiasında bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile siyasi liderliğin tümünün problemi gerçek boyutlarıyla görmesi gerektiğine de işaret eden Yeorgios, sürekli tavizler verilmesinin hiçbir yere götürmediğini anlamaları gerektiğine işaret etti.

“Türkiye’nin iki devletli çözümde ısrarcı olmayı sürdürmesi durumunda Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etmesi gerekir mi” sorusuna ise “müzakereler neden yeniden başlasın” sorusuyla yanıt veren Yeorgios, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni özel temsilcisiyle ilgili bir yorumu olup olmadığı konusundaki bir soruya ise yanıtında, mesajının temsilcinin