Başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mağazada satışa sunulan toplam 1,750 TL değerindeki güneş gözlüğü ile kıyafeti çaldıkları tespit edilen iki kişiden biri tutuklandı, diğer şahıs polis tarafından aranıyor.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giden L.R. (K-29) ve E.M.’nin (E-35), mağazada satışa sunulan toplam 1,750 TL değerindeki güneş gözlüğü ile kıyafeti alıp, ödeme yapmadan mağaza dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

L.R.’nin tutuklandığı, E.M.’nin ise aranmakta olduğu belirtildi.