Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde ve Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. katkılarıyla oluşturulan Arkhe, başkent Lefkoşa’nın yeni kültür, sanat ve arşiv çalışmaları merkezi olarak çalışmalarına başladı.

LTB’den yapılan açıklamada, adını Latince bir ifade olan “başlangıç noktası”ndan alan Arkhe’nin temel amacının, Lefkoşa’nın kentsel ve kültürel mirasını toplumsal hafızaya kazandırıp gündelik yaşamın dinamik bir parçası haline getirmek olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, uzun zamandan sonra yeniden kamusal kullanıma açılan Arabahmet Kültür Evi binasında yer alan Arkhe’ye ilişkin, “Lefkoşa’nın sanatsal ve düşünsel zenginliğini yansıtan yaratıcı çalışmaları ve üretimleri destekleyerek hayata geçirmeyi hedeflediği” belirtildi.

- İlk Sergi: “Kadir Kaba - Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni”

Sanat faaliyetleri kapsamında Arkhe’de yer alacak ilk çalışmanın, fotoğraf sanatçısı ve araştırmacısı Kadir Kaba’nın hazırladığı “Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni” başlıklı sergi olacağı duyurulan açıklamada, serginin 1 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.

Açıklamada, belediye yayıncılığı geleneğinin yaklaşık kırk yıllık aradan sonra Arkhe ile yeniden başladığı kaydedilen açıklamada, açılış gecesi hatırası olarak da 1886’da Lefkoşa’daki Devlet Matbaası’nda basılan Claude Delaval Cobham’ın Kıbrıs Bibliyografisi’ne ait orijinal metnin tıpkıbasımı yapıldığı aktarıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tarih içerisindeki gelişim ve değişimine ait belge, yayın, fotoğraf ve nesneleri ilk kez bir araya getiren LTB Koleksiyon odasının da, açık modüler sergi salonu işlevi yanında, toplantı ve atölye çalışması gibi organizasyonlar için kiralanabilir bir alan olarak tasarlandığı kaydedildi.

- 130 kişilik sahnede çeşitli etkinlikler düzenlenebilecek

Açıklamada, kitap koleksiyonunun Lefkoşa kent tarihinin yanı sıra mimarlık ve kent tasarımı; çevre ve sürdürülebilirlik ile güncel kent çalışmaları üzerine nitelikli yayınları bir araya getirirken, araştırmacılar için de ortak bir çalışma alanı sunduğu belirtilerek, 130 kişilik kapasitesi ile film gösterimleri, tiyatro oyunları, konserler, söyleşiler ve panellere ev sahipliği yapacak bir sahne olduğu da vurgulandı.