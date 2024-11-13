Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Başkent Lefkoşa’da “41. Yıl Cumhuriyet Korteji” düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği kortejde, 100’er metrelik KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) bayrağı taşındı.

Korteje, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık bürokratları, Lefkoşa bölge okullarından 2 bin 250 öğrenci ve üniversite öğrencileri katıldı.

Bando eşliğindeki kortejde, KKTC ve TC bayraklarının yanı sıra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün yer aldığı bayraklar da taşındı.

Eğitim Bakanlığı önünden başlayan kortej, Asal Şube, Girne Kapısı, Mahkemeler güzergahını izleyerek, Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı. Güzergah boyunca halk dansları, jimnastik, kickbocks ve taekwondo gösterileri sunuldu.

-Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı’na gelen öğrencileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar' selamladı. Buradaki programda Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu konuşma yaparken, 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Abdullah Arin Gül, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı”, Türk Maarif Koleji öğrencisi Yusuf Damlar “15 Kasım” ve Osman Örek Meslek Lisesi öğrencisi Abdullah Karaduman “Özgürlük Türküsü” adlı şiirleri okudu.

-Tatar: “Bu Cumhuriyet hepimizindir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret eden öğrencilere teşekkür ederek başladı, mutluluğunu dile getirdi.

“Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler KKTC’yi geleceğe taşıyacak bizlerin gençlerisiniz, değerlerisiniz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyaya seslenerek, KKTC’nin tanınması çağrısında bulundu, “Çünkü biz varız, var olacağız” dedi.

“Bizler asırlardır bu topraklarda milli bir mücadelenin evlatlarıyız, torunlarıyız” diye konuşan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, şehitler verdiğini, bedeller ödediğini, göçler yaşadığını ifade ederek, “Bu Cumhuriyet hepimizindir, bizimdir” vurgusu yaptı. Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Burada barış vardır, burada huzur vardır, burada güvenlik vardır, burada güzellik vardır, burada insanlık vardır, burada medeniyet vardır ve burada cesur yürekler vardır. İşte bu cesur yürekler sizsiniz.”

Gençlerin gelecekte bu ülkede büyük başarılara imza atacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyetin kuruluşunda emeği olanları yad etti, hayatta olmayanlara, şehitlere, mücahitlere, mücahidelere Allah’tan rahmet diledi.

“Bir devlet sahibi olmak bir milletin hayatında en büyük erdemdir, en büyük onurdur, en büyük haysiyettir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, onurlu bir milletin evlatları olarak hep birlikte geleceğe yürüyeceklerini kaydetti.

Anavatan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüne atıfta bulunarak, göz bebeği olan Cumhuriyeti sonuna kadar korumak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu değer bizimdir, bütün bunlar bize emanettir, bu vasiyeti sizlerin geleceğe taşıması en büyük temennimizdir” dedi.

Geleceğe çok önem verdiklerini, gençlerin geleceğin sigortası olduğunu dile getiren Tatar, öğrencileri geleceğe hazırlayan öğretmenlerin de çok değerli olduğunu vurguladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmet ve minnetle anan Tatar, KKTC’nin kuruluşunda Denktaş’ın emeğinin çok büyük olduğunun altını çizdi.

Denktaş’ın vizyonu ve cesaretiyle bağımsız bir Türk devletinin, Türk dünyasının parçası olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan’da katıldığı toplantıda, “Biz Kıbrıs Türk halkı, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak, en güneydeki Türk devleti olarak, bütün Türk dünyasının temsilcileriyiz” dediğini anlattı.

Tatar, “Gelecek sizindir, gelecek bizimdir” diyerek, konuşmasını tamamladı.

-Çavuşoğlu: “Genç Cumhuriyetimiz yüzyıllarca yaşayacaktır”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, herkesi selamlayarak, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

“Bu topraklara geleli 453 yıl oldu” diyen Bakan Çavuşoğlu, bu toprakları vatan yapma mücadelesinde emeği geçen, şehit düşen, gazi olan, ter döken, kan döken herkesi, hayatını kaybedenleri rahmet ve şükranla andı, hayatta olanları sevgi ve saygıyla selamladı.

KKTC Devletini kurmanın çok kolay olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, yüzyıllar geçtikten sonra anavatan Türkiye ile birlikte var olma mücadelesinin bir sonucu olarak, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için kurulan Cumhuriyeti yükseltmenin öncelikle kendilerinin görevi olduğunu dile getirdi.

Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere, gençleri de öğretmenlere emanet ettiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Bakanlık olarak öğretmenlerle birlikte Cumhuriyeti, muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak gençleri yetiştireceklerini vurguladı.

Atatürk’ü ve muasır medeniyetler seviyesini hedefleyen öğretmenleri sevgi ve saygıyla selamlayan Nazım Çavuşoğlu, halkına hizmet eden, bu toprakların vatan olma mücadelesinde her türlü emeği ortaya koyan öğretmenlere teşekkür etti.

“Genç Cumhuriyetimiz yüzyıllarca yaşayacaktır” diyen Bakan Çavuşoğlu, bunun için altyapı, vizyon ve gençleri çok iyi yetiştirerek, KKTC’yi koruyacaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, “KKTC’yi ilelebet yaşatacağımıza öğretmenlerimiz ve gençlerimiz adına ant içiyoruz, 41’nci yıl dönümü kutlu olsun” dedi.