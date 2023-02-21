11.02.2023 tarihinde, S.H.(E-38)’nin, Karaoğlanoğlu’nda bulunan bir şahsa ait ikametgahı, yasal yetkisi olmadığı halde mal sahibinden izinsiz olarak aylık 10.000 TL karşılığında bir şahsa kiralamak suretiyle sahtekarlıkla para temin etmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.