ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekildiğini açıklaması dünya liderleri arasında büyük yankı uyandırdı.

ABD'nin müttefiki ülkelerin liderleri, sosyal medya aracılığıyla ikinci kez göreve gelmek için katıldığı yarıştan çekilen Biden’a saygı ve teşekkür mesajlarını iletti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Biden'ı “büyük bir adam” ve Kanada için “gerçek bir dost” diyerek övdü. Trudeau mesajında, “Başkan Biden'ı yıllardır tanırım. O harika bir adam ve yaptığı her şey ülkesine olan sevgisi tarafından yönlendirilerek yapıyor. Başkan olarak o, Kanadalılar’ın ortağı ve gerçek bir dosttur. Başkan Biden ve First Lady'ye teşekkür ederim” dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, Biden'ın kararına saygı duyduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Başkan Biden'ın kararına saygı duyuyorum ve başkanlığının geri kalanında birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Olağanüstü kariyeri boyunca hep yaptığı gibi, bu kararını da Amerikan halkı için en iyi olduğuna inandığı şeye dayanarak verdiğini biliyorum.”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Biden'ın kararına saygı duyduğunu belirten bir başka lider oldu. Scholz Biden için, “Tekrar aday olmama kararı saygıyı hak ediyor” dedi.

Scholz mesajında, “Dostum Joe Biden çok şey başardı; ülkesi için, Avrupa için, dünya için. Onun sayesinde transatlantik işbirliği yakın, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak” ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise, “liderlik ve devam eden hizmeti” için Biden'a teşekkür etti.

Albanese mesajında, “Avustralya-ABD İttifakı, demokratik değerlere, uluslararası güvenliğe, ekonomik refaha ve şimdiki ve gelecekteki nesiller için iklim eylemine olan ortak bağlılığımızla hiç bu kadar güçlü olmamıştı” dedi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris de halkı ve hükümeti adına paylaştığı mesajında, “Sayın Başkan, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayacağınızı açıklarken küresel liderliğiniz ve dostluğunuz için size teşekkür etmek isterim” dedi. Harris mesajını, “Joe Biden, bulunduğu tüm makamlarda, İrlanda adasında barış için her zaman sarsılmaz bir ses ve tutkuyla çaba gösteren bir kişi olmuştur ve ülkemiz bunun için ona büyük bir borçludur” diye sürdürdü.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere Reuters'a yaptığı açıklamada, “Başkan Joe Biden'ın yeniden aday olmama kararına saygı duyuyorum. Bu kararını ülkeyi kendisinin önüne koymak istediğini söyleyerek gerekçelendiriyor. Bu gerekçeye saygı duymak gerekir” dedi.

Stoere, “Joe Biden on yıllar boyunca Amerika'nın en önde gelen siyasetçilerinden biri ve birçok önemli reformu gerçekleştiren bir başkan olmuştur. NATO'daki liderliği için kendisini özellikle takdir ediyorum ve Ocak ayının sonuna kadar ABD Başkanı olarak Biden ile çalışmayı dört gözle bekliyorum” diye ekledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Biden’a, “Sayın Başkan Joe Biden, Polonya'nın, Amerika'nın ve dünyanın daha güvenli ve demokrasinin daha güçlü olması adına birçok zor karar aldınız. Son kararınızı açıklarken de aynı motivasyonlarla hareket ettiğinizi biliyorum. Muhtemelen hayatınızdaki en zor karardı” diye seslendi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İspanyolca yazdığı mesajında, “Tüm hayranlığım ve takdirim Başkan Joe Biden'ın cesur ve onurlu kararına. Onun kararlılığı ve liderliği sayesinde ABD, pandemi sonrası ekonomik krizin ve Kongre Binası'na yönelik ciddi saldırının üstesinden geldi ve Putin'in Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'ya verdiği destekle örnek oldu. Her zaman demokrasi ve özgürlük için mücadele eden büyük bir başkandan büyük bir jest” görüşünü paylaştı.

-Ukrayna ve Rusya'dan mesajlar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Biden'ın kampanyasını sonlandırma yönündeki “sert ama güçlü” kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Zelenski X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna, ABD'deki güçlü partilerüstü destekle birlikte Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği sarsılmaz destek için Başkan Biden'a minnettardır. Son yıllarda birçok güçlü karar alındı ve bunlar Başkan Biden tarafından zorlu zamanlara yanıt olarak atılan cesur adımlar olarak hatırlanacak. Bugünkü zor ama güçlü karara saygı duyuyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise SHOT haber kanalına yaptığı açıklamada, “Seçimlere daha dört ay var ve bu çok şeyin değişebileceği uzun bir süre. Sabırlı olmalı ve neler olacağını dikkatle izlemeliyiz. Bizim için öncelikli olan özel askeri operasyondur” diyerek, Ukrayna'daki savaşa atıfta bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, “Başkan Joe Biden, yıllar boyunca İsrail'e verdiğiniz sarsılmaz destek için teşekkür ederim. Özellikle savaş sırasındaki kararlı desteğiniz paha biçilemezdi. Liderliğiniz ve dostluğunuz için minnettarız” diye yazdı.

İngiltere’nin bir önceki başbakanı Rishi Sunak ise, “Joe Biden ile çalışırken, onun Amerika'ya olan sevgisini ve hizmete olan bağlılığını ilk elden gördüm. Ortaklığımız, AUKUS, İsrail'e kararlı destek ve halkımızı Husi tehditlerinden korumaya yönelik ortak çabalar dahil önemli başarılara yol açtı. Kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.