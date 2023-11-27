Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir'e bir yazısından dolayı açılan dava yine ertelendi.

27 Kasım 2023 döviz kurları 27 Kasım 2023 döviz kurları

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kişmir’in davasını 28 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine karar verdi.