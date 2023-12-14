Başbakanlık ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi arasında Özel Burs Protokolü imzalandı. Protokol, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı çalışanlar ve birinci derece aile fertlerine ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına burs imkanı sağlıyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, protokole, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nun imza koyduğu belirtildi.

Açıklamada, protokolün, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı veya Bakanlıklara bağlı çalışanların ve çalışanların birinci dereceden aile fertlerinin, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans programlarına burs kayıt ve koşullarına ait olduğu kaydedildi.

2023-2024 Akademik Takvimi boyunca uygulanacak protokolden yararlanan öğrencilerin burs haklarının protokol hükümleri gereği saklı kalacağı ifade edilen açıklamada, protokol kapsamında kayıt olan öğrencilerin ön lisans, lisans, yüksek lisans programından yararlanabileceği belirtildi.

KKTC vatandaşı her bir öğrenciye ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları için yüzde 60, hukuk programı için yüzde 50 indirim sağlanacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca öğrencilerin kayıt harcından muaf olacağı ifade edildi.