Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi, önceki seçimlerin aksine sağ-sol ideolojilerin Kıbrıs sorununa dair ortaya koyduğu duruşların kavga ettiği bir seçimden öte, bir gelecek seçimi.

Çok bilinmeyenli bir seçim sürecini yaşamaya hazırlanıyor, Kuzey Kıbrıs.

İster adına demokratik zenginlik ister partisel disiplinsizlik ve çıkar denilsin, hangi adayın, hangi kitle ve kesimden oy alacağı tam bir muamma.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki temel nokta, iki temel siyasi duruş ve irade seçmenlerin oy eğilimini olumlu veya olumsuz etkileyecek.

İster sol ister sağ partilere mensup olsunlar, adayların “herkesin Cumhurbaşkanı olma” yönünde seçmeni ne kadar ikna edeceği ve anavatan Türkiye ile uyumlu çalışma iradesini ortaya koyabilme noktası seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, anavatan Türkiye karşıtlığı üzerinden kurgulanan bir sol duruş kadar, siyasi hırslar ve küçük hesaplar ile bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir sağ duruş, Kıbrıs Türk’ünün en son ihtiyacı olan şey.

Kamuoyu tarafından merak ile yakından izlenen ise Başbakan Ersin Tatar’ın partisi UBP’ye ne kadar hakim olduğu veya partisi UBP’nin ne kadarının Başbakan Ersin Tatar’a Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ne kadar sahip çıkacağı.

Ve diğer önemli bir soru ise, UBP dışındaki diğer sağ oyların, Ersin Tatar’a ne oranda yansıyacağı.

Sıradan bir seçim olmayacak, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri.

Fısıltı gazetesinin yaydığı tüm komplo teorilerine inat, partisi UBP’den emin, Başbakan Ersin Tatar.

Ankara Hükümetinin, UBP-HP Hükümetine verdiği destek mealinde yaptığı açıklamaları içerisinde de, Türkiye ve AKP Hükümetinin tam desteği ile yoluna devam ettiği mesajını da vermekten geri durmuyor, Başbakan Ersin Tatar.

Ezberler bozulurken Başbakan Ersin Tatar’ın siyasi hayatının en kritik 50 günü başlamak üzere.

Kıbrıs Türk’ü artık günü kurtarma telaşında bir politikacıdan ötesini, herkese mavi boncuk dağıtarak “hem nala hem mıha vuran” bir siyasetçiden ötesini görmek istiyor.

“Devlet adamı” bakışı ile önce kendi toplumunu anlayabilen sonra da fotoğrafın büyüğünü görebilen bir Cumhurbaşkanı istiyor, Kıbrıs Türk’ü.

Başbakan Ersin Tatar ya Devlet adamı olma becerisi ile toplumun kaderinin değişmesine öncülük edecek ya siyasetçi gömleğini üzerinden çıkarmayarak kendi kaderini belirleyecek.

Başbakan Ersin Tatar’ın en büyük rakibi ise parti içi muhalefetin gizli ajandaları ve seçim sonrası hesaplarından bir başkası değil.

Milli Mücadele yıllarının “Toros”u Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşları tarafından kurulan UBP’nin tarihsel misyonu parti tabanı tarafından ön planda tutulmaya devam ederken parti tavanında ise UBP’nin tarihsel misyonu ve toplumsal sorumluluğa dair ilkelerinin parti içi güç savaşının gölgesinde ve gerisinde kaldığı da bir gerçek.

Böylesi bir ruh hali ile seçimlere doğru gitmekte olan UBP’nin seçimlerden başarı ile çıkamama olasılığını ortadan kaldırmazken UBP tavanı ile tabanı üzerindeki siyasi hesapların ağırlığı ise Başbakan Ersin Tatar’ın kaderini belirlemeye doğru evrilmekte.

Ve bir Başbakan siyasi hayatını en kritik 50 gününe girmekte.