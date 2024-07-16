Yapılan analizde “mükemmel” ve “iyi” kalite sınıflarına uyum gösteren ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülen ancak değerlerinin rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen; Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alındığı bildirildi.

-Protokol çerçevesinde numuneler alındı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 27 Haziran’da imzalanan “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, temmuz ayı içinde KKTC genelinde 83 plajdan deniz suyu numunesi alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol uyarınca Çevre Koruma Dairesi personelince alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda analiz edildi.

Bu doğrultuda, analizleri sonuçlanan 59 plaja ait değerlendirmeler açıklanırken, diğer plajlara ait sonuçların ilerleyen günlerde halkla paylaşılacağı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, sonuçların “mükemmel” ve “iyi” kalite sınıflarına uyum gösterdiği ve limitlerin üzerine çıkılmadığı görülmesine rağmen, rakamsal olarak yüksek olduğu gözlemlenen; Camelot Beach, Oscar Hotel Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Rocks Hotel Plajı ve Lords Palace Hotel Plajı’ndan tekrar numune alınmasına karar verildiği bildirildi.

Çevre Korunma Dairesi personelinin söz konusu beş plajdan tekrar numune aldığı ve analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarına teslim ettiği ifade edildi.