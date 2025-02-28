Başbakan Ünal Üstel, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirterek, bu süreçte, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin önemine dikkat çekti

Başbakan Üstel, Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında Ramazan ayının manevi önemine vurgu yapan Üstel, bu mübarek ayın tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Üstel, hükümet olarak Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler ve programlarla halkın yanında olacaklarını ifade ederek, toplumsal huzur ve refahın artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerine vurgu yaptı.

Başbakan Üstel tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek, Ramazan ayının barış, huzur ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini diledi. Üstel, tüm İslam âleminin oruçlarının kabul olmasını temenni etti.