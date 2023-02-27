İstanbul temaslarını tamamlayan Başbakan Ünal Üstel yurda döndü.

Başbakan Üstel KKTC'ye dönüşünde Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada "Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı milletimize başsağlığı dilemek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerimizi sunmak üzere İstanbul’a gitmiştik. Bu ziyarete Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’la birlikte katılmıştık. Acısı ve sevinci ortak iki kardeş ülke olarak, son derece samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkının taziyelerini ve üzüntülerini ilettik" dedi.

"Aynı şekilde yaşanan asrın deprem felaketinde yaşamını yitiren kardeşlerimizle ilgili sayın Erdoğan da bize şahsı ve milletimiz adına taziyelerini iletti" ifadesini kullanan Üstel, " Aynı zamanda, Deprem felaketi süresince gerek insani yardım konularında ve gerekse arama kurtarma faaliyetlerinde güçlü bir ekiple katılmamızdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC halkına sonsuz teşekkürlerini de sunmuştur" şeklinde konuştu.

Üstel şöyle devam etti:

"Gerçekleşen kabulde sayın Erdoğan’ın ortaya koyduğu şu cümleler de son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şartlar ne olursa olsun, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında duracağını, devam etmekte olan tüm ortak projelerimizin devam edeceğini, bu sıkıntılı günlerin mutlaka aşılacağını ve millet olarak bu ortak acıları hep birlikte saracağımızı da ifade etmiştir."

-İstanbul temasları

İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde hükümet tarafından başlatılan, olası bir depreme yönelik hazırlık konuları ile ilgili de çok önemli istişareler yaptığını vurgulayan Üstel, "İstanbul’a gelir gelmez iletişime geçtiğimiz tüm Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının yakından tanıdığı, görüşlerine önem verilen yer bilimci Prof.Dr. Naci Görür ve İTÜ Jeoloji Mühendislik Fakültesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ziyadin Çakır hocalarımızla, deprem felaketlerine yönelik alınabilecek tedbirleri ve adamızın deprem risklerini ele aldığımız çok önemli istişareler gerçekleştirdik" dedi.

"Her iki hocamızı da artık birer fahri danışmanız olarak görmekteyiz. Kendilerine buradan şahsım ve halkım adına çok teşekkür ediyorum." diyen Üstel şöyle devam etti:

"Değerli halkımıza buradan bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum, biz bilimin sesine kulak veriyoruz. Bu sirenleri ancak bilimin ortaya koyduğu yol haritalarını harfiyen uygulayarak aşabileceğimizin bilincindeyiz. Onlar fikirlerini ortaya koyuyorlar biz de hükümet olarak gereğini yapıyoruz.

Aynı şekilde yerli bilim insanlarımızla oluşturduğumuz Başbakanlık Deprem Denetim Komiteniz de son derece verimli çalışmalara imza atıyor. Ülkemizdeki okul denetimleri bugün başlamış durumdadır. Onların aldıkları kararları da hayata geçiriyoruz.

Biz kendi üzerimize düşen görevi yapıyoruz onlar da kendi üzerlerine düşen görevi yapıyorlar.

Buradan meclis komitelerine de bir çağrı yapmak istiyorum. Elimizi çabuk tutmalıyız. Biz bu süreçlerle ilgili ek kaynak yaratılması konularında gerekli adımları attık.

Meclisimiz de bu konuları erken erken çözerse ihtiyaç duyduğumuz kaynağa ulaşacak ve çok kısa bir sürede ülkemizi depreme çok daha hazır hale getireceğiz.

Kıbrıs bir deprem kuşağı üzerinde duruyor. Depremin ne zaman olup olmayacağını kimse bilemiyor. Ama biz hazır olunduğumuz anda depremden korkmamızı gerektirecek bir durum da kalmayacak.

Japonya'da her gün depremler oluyor ama hayat aynı şekilde akmaya devam ediyor.

Bu depreme hazır olmakla ilgili bir şey. Biz de bu hazırlıklarımızı tamamladığımız anda korkusuz bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz.

Yaptığımız tüm istişarelerde hocalarımız Kıbrıs’ın yapı stokunun depreme yakalanan bölgelere oranla daha dayanıklı bir durumda olduğu tahmin ettiklerini bizimle paylaşıyorlar.

Elbette sıkıntılı olabilecek bölgelerimiz de olabilir. Onları da yapacağımız denetimlerle ortaya çıkaracağız.

Ancak biz yine de hazır olmalıyız. Eski binalarımızda bazı sıkıntılar olabilir. Bunlar da hemen denetime sokulmalıdır.

Halkımıza sözümüzdür ve sorumluluğumuzdur. Bir devlet vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu devletin asli görevidir. Biz de Görevimizi yapıyoruz. Halkımızla yardımlaşarak bu süreci de aşacağız.

Ülkenin en önemli gelir kapısı turizm ve üniversiteler. Bu kuruluşlarımız da ivedilikle testlerini tamamlamalı ve alacaklarından emin olduğum güvenli sonuçları kamuoyuna açıklamalıdırlar.

Buradan onlara da çağrım budur."